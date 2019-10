Sei colpi di pistola per rapinare il supermarket

Per guadagnarsi la fuga, hanno sparato sei volte, ma i clienti ed i dipendenti del supermercato hanno reagito bloccando i due rapinatori. A volto coperto e strafatti di droga hanno seminato attimi di terrore tra donne, bambini e persone in fila alle case per pagare la spesa. Poteva essere una strage. Uno dei presenti, nel tentativo di disarmare un bandito è rimasto ferito di striscio da un proiettile.

È accaduto a Nettuno, una località balneare ad un sessantina di chilometri dalla Capitale, in viale Aldo Moro. I due malviventi finiti in manette, il trentasettenne Marco Renzi di Anzio e Valter Rosa di 56 anni, sono entrati in azione, pistole in pugno, poco prima dell' orario di chiusura del market. Come nella scena di un film poliziesco, i due malviventi hanno fatto irruzione dalle uscite dietro le casse ed hanno minacciato i cassieri, tenendoli sotto tiro con le rivoltelle e urlando di tirare fuori i soldi dell' incasso. In quei momenti concitati e panico, i dipendenti con la gente in fila si sono avventati contro di due ed hanno iniziato a prenderli a calci, per disarmarli.

Quando i rapinatori si sono sentiti ormai persi, e quando avevano capito che il colpo era andato in fumo, hanno cominciato a sparare all' impazzata, uno con una scacciacani e l' altro con un' arma vera.

Nonostante il fragore e i fischi delle pallottole che sfioravano le orecchie dei clienti, sono riusciti a fermare i due rapinatori maldestri in attesa dell' arrivo dei carabinieri. I due sono stati portati in carcere con varie accuse, come rapina aggravata, lesioni aggravate, porto illegale di armi e ricettazione perché lo scooter era stato rubato qualche giorno prima. Il ferito è stato trasportato dal 118 in ospedale, non in gravi condizioni dove i medici lo hanno ricoverato, con un lieve prognosi.(E. Orl.)

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA