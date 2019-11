Sei artiste seguono il loro percorso creativo, tra documentario e fiction, per interpretare sei grandi artiste del secolo scorso. È Io e lei, la serie in onda da stasera alle 21.15 su Sky Arte. Nei panni di Alda Merini, nella prima puntata, ci sarà Lorenza Indovina.

Come si è preparata?

«Ho incontrato le persone che l'hanno conosciuta e ho visto dei suoi filmati inediti. Ma, più che cercare di entrare nel personaggio, è stata lei a entrare in me. Quello che si racconta sempre è la sofferenza di una donna incatenata in un manicomio, invece era una donna piena di vita, paradossalmente più libera di me, che attraverso la poesia riusciva a volare».

Ha cercato di somigliarle?

«Non abbiamo cercato la somiglianza fisica ma la sua anima. Ho lavorato più sul suo atteggiamento, sulla sua maniera di porsi, sulla sua concretezza».

Al cinema, invece, è tornata a vestire i panni della moglie di Cetto Laqualunque.

«Sì, una delle scene più divertenti del film è quella in cui lui mi viene a cercare nel convento di clausura in cui sono rinchiusa e io divento una specie di demonio. Albanese è un compagno di viaggio straordinario, è stato lui ad aprirmi le porte del comico dopo i film di mafia in cui piangevo sempre».

Insieme avete girato anche la surreale fiction di Rai3 I topi.

«Sì, abbiamo appena finito le riprese della seconda stagione, ancora più divertente della prima. Andrà in onda forse ad aprile».

Prossimi progetti?

«Sto girando Andrà tutto bene di Francesco Bruno, un film intimo, triste ma con momenti di ironia e leggerezza. Racconta un episodio vissuto dallo stesso Bruni, interpretato da Kim Rossi Stuart, ed è un viaggio nella famiglia. Io sono la ex moglie, che nel momento del bisogno gli è accanto». (D. Ara.)

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

