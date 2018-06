Sei artiste e un piano in scena all'Argentina

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il palcoscenico del Teatro Argentina di Roma ospita, domenica prossima alle 20,30, le storie di donne italiane contemporanee, forti, tenaci, competenti e coraggiose, protagoniste dello spettacolo Donne come noi, storie cantate, diretto da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano. In scena sei artiste e un canto accompagnato da un pianoforte, da un violoncello, da una chitarra e dalle percussioni, che s'intreccia con le storie che si succedono una dopo l'altra, in un andamento concertato. Protagonista l'attrice e cantante Tosca con Giovanna Famulari, Maria Chiara Augenti, Anna Mallamaci, Rita Ferraro e Fabia Salvucci, insieme per uno scopo: «Raccontare donne che hanno cambiato la loro vita e quella delle altre, che sono una speranza, che possono essere prese come esempio», come ha dichiarato la stessa protagonista.Donne come noi racconta figure femminili di età diverse accomunate dalla capacità di superare i propri limiti, trasformando le difficoltà in opportunità, abbattendo gli stereotipi e diventando fonte di ispirazione.La canzone popolare si rivela il filo conduttore dell'intero spettacolo, raccontando di volta in volta un'Italia diversa, femminile, ingegnosa, tenace e alle prese con tutte le difficoltà dei suoi territori. «L'approccio narrativo, prima ancora di quello registico, è stato di enorme felicità e contentezza, perché il tema del femminile ci è molto caro», ha sottolineato Emanuela Giordano che, tra le altre cose, nel 2000 ha portato in Italia l'adattamento dei Monologhi della Vagina di Eve Ensler.