SEGUI LA MAPPA DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE SU LEGGO.IT

«Il nemico non è ancora sconfitto, siamo consapevoli che non possiamo disperdere i sacrifici compiuti». Le parole del premier Conte anticipano nuove misure restrittive con la situazione dei contagi che è passata da sotto controllo ad allarmante. È in arrivo un nuovo Dpcm, atteso per mercoledì. L'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in tutta Italia «è una delle ipotesi che stiamo valutando. Ci sarà un passaggio parlamentare martedì e il governo farà le sue scelte solo dopo il passaggio parlamentare», ha dichiarato il ministro Speranza aggiungendo che «chi è al governo deve lavorare giorno e notte per evitare un nuovo lockdown».

Negli ultimi sette giorni nel nostro Paese i nuovi casi di coronavirus sono stati 15.459, quasi quattromila in più della settimana precedente. Ieri i casi sono scesi a 2578 positivi in un giorno a fronte di un calo di oltre 25mila tamponi rispetto a sabato. Diciotto i decessi - tra questi anche il vescovo di Caserta Giovanni D'Alise - e terapie intensive che hanno varcato quota 300. Secondo il rapporto dell'Iss, dei focolai attivi nella settimana tra il 21 e il 27 settembre (3266) il 76,5% è in ambito familiare, il 7,2% in ambito lavorativo, il 4,5% in ambito ludico e lo 0,4% in ambito scolastico.

NUOVO DECRETO. Oltre all'obbligo di mascherina su tutto il territorio nazionale - ordinanza già in atto in diverse regioni - le indicazioni del comitato tecnico scientifico sarebbero quella di una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale: stretta sulla movida con l'esercito in strada a controllare, orari anticipati di chiusure dei locali (entro le 22 o al massimo le 23), contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. La Grecia potrebbe uscire dalla blacklist' dei Paesi a rischio mentre resteranno incluse Francia e Spagna.

CAMPANIA. Nella regione che continua ad avere il record di nuovi contagiati il governatore De Luca è pronto ad anticipare il governo annunciando misure anti movida dopo l'incontro con la ministra Lamorgese. «Senza la responsabilità e l'autodisciplina di ogni cittadino, i problemi sono destinati ad aggravarsi - ha detto De Luca - si metteranno in campo nelle prossime ore azioni contro gli assembramenti pericolosi e in relazione anche ai problemi relativi all'apertura della scuola».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

