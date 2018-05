Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Segue dalla primaMa la verità è anche un'altra: non ci sono più i Dj, quelli che scelgono in autonomia la buona musica e poi sanno lanciarla nei programmi, spiegandola agli ascoltatori. L'ultimo Dj è stato Fiorello, forse resiste ancora Gegè Telesforo anche se non si occupa proprio di musica. Per il resto, calma piatta.Eppue i Dj radiofonici sono fondamentali per rompere gli schemi, come facemmo dai 1965 in poi il sottoscritto e Gianni Boncompagni. Chiedemmo e ottenemmo da un dirigente Rai illuminato e innovatore come Leone Piccioni, di rompere le regole. Nacquero trasmissioni come Bandiera Gialla e poi Alto gradimento. Decidemmo di lanciare quella che allora eRa l'altra musica: il beat, il rock, le canzoni d'autore. C'era tanta buona Italia nella nostra programmazione: così vennero fuori artisti come Patty Pravo, Lucio Battisti, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Enzo Jannacci, Primitive, Equipe 84.Chiedete a Francesco De Gregori, ad esempio. Vi dirà che la vivacità del movimento musicale italiano deve molto ad una trasmissione radiofonica della Rai, Il discobolo, che selezionava musica d'autore e di valore. Forse, senza la spinta di una radio fuori dagli schemi, non avrebbero avuto successo Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Toto Cotugno, perfino Caparezza o Sergio Cammariere.Su una cosa invece non sono d'accordo con il parere espresso da Sergio Caputo nell'intervista rilasciata a Leggo: non è vero che scimmiottiamo troppo gli americani. Anzi, credo che la produzione italiana da tempo sia di personalità e non più succube degli States. Piuttosto c'è troppo rap in radio. E i rarissimi Dj, autentiche mosche bianche, vengono sommersi pure dai prodotti imposti dai talent. Ma spero in un ritorno al futuro, in una radio che sappia rimettersi in gioco e annusare le vere tendenze, anticipare quello che accade musicalmente all'estero ma anche a casa nostra. Spero che sulla radio sventoli una nuova e impertinente Bandiera Gialla. (Renzo Arbore)riproduzione riservata ®