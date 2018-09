«Segnalata l'intolleranza della madre verso i figli»

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaAlice S., la detenuta 33enne di nazionalità tedesca - che martedì scorso a Roma nel carcere di Rebibbia ha ucciso la figlioletta di quattro mesi e ferito a morte il più grande di due anni, scaraventandoli dalle scale del nido - «era stata più volte segnalata per alcuni comportamenti, sintomatici di una preoccupante intolleranza nei confronti dei due piccoli». Non è tutto. Il personale in servizio presso la struttura avrebbe più volte sottolineato «la necessità di accertamenti anche di tipo psichiatrico». È quanto emerge da un documento firmato dal capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria Francesco Basentini.La lettera è indirizzata al direttore generale dell'Asl Roma 2 e per conoscenza al capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Datata 18 settembre, è stata scritta dopo la tragedia e ha per oggetto «la segnalazione dei fatti accaduti presso la Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia».Dopo il resoconto sulla dinamica dei fatti, il documento riporta l'allarme lanciato nei giorni scorsi. «Il personale in servizio presso il suddetto istituto si legge nella relazione - aveva in qualche circostanza evidenziato i comportamenti che la donna aveva avuto verso le due piccole creature, segnalando la necessità di accertamenti anche di tipo psichiatrico».Intanto, sarebbe stato rintracciato dai carabinieri e dall'Interpol il padre dei piccoli Faith e Divine, il nigeriano Ehis E. L'uomo si troverebbe in un carcere della Germania. La sua ricerca era scattata subito dopo la morte dei bimbi, per il consenso alla donazione degli organi. Ma il tempo purtroppo è scaduto.«Non è stato possibile procedere con l'espianto si legge in una nota del Bambino Gesù . L'ospedale ringrazia l'autorità giudiziaria, il centro nazionale e regionale dei trapianti e tutte le istituzioni che hanno collaborato nella gestione di questo difficile e drammatico caso».riproduzione riservata ®