Seconda data romana, stasera, per Andrea Amati, il giovane cantautore romagnolo che ha esordito quattro anni fa con l'album autoprodotto Via di scampo dopo essersi fatto conoscere proprio suonando dal vivo in giro per l'Italia. Dal palco del teatro, Amati è approdato a quello musicale, sperimentando negli anni il linguaggio del corpo con la danza, la dizione, il canto e la narrazione. Dopo essersi esibito ieri al Lanificio159, in quella che è stata la sua prima performance davanti al pubblico della capitale, Amati sarà stasera al The Yellow Bar di via Palestro 51, a partire dalle ore 21.30. Con un live a ingresso gratuito, nel quale, accompagnato dal chitarrista Massimo Marches, presenterà i brani del suo repertorio e soprattutto gli estratti dal suo ultimo disco di inediti Bagaglio a mano. Un disco in cui ha sperimentato nuove sonorità e un diverso approccio alla scrittura. Entrambe le date rientrano nel programma del KeepOn Live Fest, il meeting italiano dei Live Club. (D. Ara.)