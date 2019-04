Sea Eye, i migranti che nessuno vuole

Acqua e cibo stanno per finire a bordo della nave Alan Kurdi, ferma con 64 migranti a bordo al largo di Malta, dove il cargo della ong tedesca si è diretto dopo che l'Italia non aveva concesso l'approdo a Lampedusa. I migranti sono stati soccorsi dalla nave sei giorni fa al largo della Libia. Sea Eye si è rivolta ieri a Malta via Twitter: «Il tempo sta peggiorando, preghiamo Mr. Joseph Muscat di aiutare l'Alan Kurdi». «Quinto giorno sulla Alan Kurdi - un passaggio del diario di bordo su Twitter - Speriamo che le menti politiche si rasserenino rapidamente per fare ciò che è umano: proteggere la vita umana». A causa del ritardo nello sbarco, spiega Sea Eye, «le persone salvate devono sopportare condizioni insostenibili. Parte di loro deve dormire all'aperto sul ponte della nave ed è esposta al vento, alle onde e al freddo. Si avvicina una tempesta che metterà in grave pericolo le persone a bordo. La maggior parte delle persone soccorse è in condizioni fisiche fragili dopo la fuga e le condizioni estreme nei campi di detenzione libici», la denuncia.

L'ong tedesca Sea Eye ha rivolto un appello, infine, a tutti gli stati europei: «Le scorte di cibo e acqua finiranno a breve. Esortiamo pertanto gli Stati membri europei ad agire in nome dell'umanità e nel rispetto dei diritti umani».(J.Per.)

