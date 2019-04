Se volete mangiare del buon pesce Il Tempio di Iside fa per voi. Ma se volete anche un servizio all'altezza e il conto adeguato anche no. Già perché nel ristorante romano del quartiere Monti il problema non è la qualità dei piatti. Ma tutto il resto. A cominciare dall'ordinazione: camerieri e titolare piuttosto che fornire il menu con i prezzi sono soliti consigliare, anche con insistenza. Così, ci si trova con piatti di astice alla catalana non abbondanti ma costosissimi, oppure antipasti che fanno lievitare inaspettatamente il conto e nella peggiore delle ipotesi ordini sbagliati. D'altronde, si sa, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Il servizio, poi, lascia spesso a desiderare: attese lunghe e ingiustificate, oppure camerieri distratti che non ci pensano proprio a versare lo champagne al cliente. A conti fatti, è proprio il caso di dirlo, il ristorante non convince. E dispiace considerando la bontà del pescato.

Tempio di Iside, Roma, via Pietro Verri 11 - Tel. 067004741

