«Se tu non vieni lo so io che fare, stai tranquilla», è uno dei messaggi inviati al telefonino di una 16enne di Vasto violentata, ricattata e ridotta in schiavitù da due suoi coetanei.L'incubo sarebbe durato due anni, ma solo ora una studentessa minorenne ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri facendo arrestare i suoi aguzzini.Dalla lettura degli sms e dalle intercettazioni delle telefonate è emersa la condizione di asservimento - praticamente di schiavitù - della ragazzina ai desideri dei due coetanei, che la sottoponevano a ripetute violenze sessuali di gruppo minacciandola di diffondere foto e video ripresi a sua insaputa.La ragazza, che era 14enne quando tutto è iniziato, veniva costretta a raggiungerli almeno tre volte a settimana. Una sudditanza psicologica che affiora anche quando implora uno dei due a rimandare l'incontro: «Io ti giuro, non so come fare a venire, ma non possiamo fare domani?». «Ma che domani, mi stai a prendere per il c vedi tu come ti devi comportare, tra un quarto d'ora ti chiamo e voglio sapere», risponde l'interlocutore nella conversazione su Whatsapp.I due arrestati si trovano nell'Istituto di Casal del Marmo, a Roma, e sono accusati tra l'altro di pornografia minorile e di cessione di sostanza stupefacente. (S.Nat.)