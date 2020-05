Se rock e pop salutano, per quest'anno, la cavea dell'Auditorium, Santa Cecilia e Musica per Roma annunciano un grande evento tra la fine di giugno e l' inizio di luglio. Michele Dall'Ongaro, presidente di Santa Cecilia, sta studiando il pacchetto di iniziative da mettere in campo per la ripresa dell'attività augurandosi che si possa dare il via nella cavea dal 9 luglio all'esecuzione integrale delle sinfonie di Beethoven dirette da Antonio Pappano con il gran finale riservato alla celebre e simbolica Nona in uno spazio di Roma indicato dall'amministrazione capitolina. «Per me - dice Dall'Ongaro - il sogno sarebbe poter tornare nella Basilica di Massenzio, che per 40 anni è stata la casa estiva dell'Accademia Nazionale, ma anche al Circo Massimo sarebbe fantastico». Ed anche se la limitazione nei luoghi chiusi è di 200 posti, Dall'Ongaro fa notare Sala Santa Cecilia, capiente per 2700 persone, potrebbe ospitare in sicurezza almeno 700 spettatori.

