Se non avete mai visitato Milano, andateci in compagnia di Ettore il riccio. Se avete già visto Milano, tornateci. Sarà sempre Ettore ad accompagnarvi nella storia della città. E se per caso foste proprio di Milano, cercate di incontrare questo simpatico amico tra le pagine di una bella guida dedicata ai piccoli, ma che racconta anche ai grandi. Parallelamente, nel Lazio, nel mese di maggio sono stati ricreati allestimenti scenografici di Milano, visitabili, nelle gallerie commerciali Euroma2 ed Aprilia2, con il coinvolgimento di 26 classi romane. Il progetto è stato patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Aprilia, dalla Provincia di Latina. Dai libri - Ettore ha visitato anche Roma e Venenzia - alle iniziative, perché sia un viaggio sempre.

Ettore, il Riccio viaggiatore, di Camilla Anselmi, Scalpendi Editore, 10 euro

riproduzione riservata ®

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA