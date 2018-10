Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se non avete alcuna pretesa I Gobbi di Casalpalocco è il vostro ristorante. Lo storico locale del quartiere residenziale alle porte di Roma, dopo un periodo di stop, ha rialzato le saracinesche ma ancora non ha trovato l'equilibrio. Il servizio è spesso lento e assai approssimativo con camerieri che sbagliano la comanda, discutono tra di loro e descrivono i piatti spesso differentemente da come sono. Così i tagliolini cacio, pepe e tartufo arrivano senza tartufo, gli gnocchetti cozze e pecorino lasciano a desiderare. La qualità delle materie prime non sempre convince. Va meglio dove il cuoco non deve mettere troppo le mani come il galletto cotto al mattone o la tagliata con rucola e pachino. I prezzi non sono alti. E ci mancherebbe pure.I Gobbi, Via Eraclito di Efeso, 2172 - Roma - Tel. 0650933953