Se MICI metto scatti di vita quotidiana sulla malattia cronica dell'intestino

ROMA - Convivere con una Malattia Infiammatoria Cronica dell'Intestino (MICI) non è facile: ma oggi, nonostante le difficoltà che i pazienti incontrano sul loro cammino, forti dell'alleanza con il medico, possono realizzare i propri sogni e progetti di vita.È il messaggio di Se MICI metto, progetto di foto-storytelling di MSD con il patrocinio di AMICI Onlus e di IG-IBD, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. «È il desiderio di raccontare le sfide e le vittorie che i pazienti con MICI, specie quelli con forme molto aggressive, possono affrontare e vincere nonostante i disagi che la malattia comporta», dichiara Enrica Previtali, Presidente AMICI Onlus. In Se MICI metto, 15 scatti della fotografa Chiara De Marchi raccontano storie di coraggio, forza e determinazione, di ostacoli superati e traguardi raggiunti.Come Valentina, che nel 2009 ha ricevuto il regalo più bello, e se mici metto divento mamma, continuo a lavorare e combatto la malattia come un leone. O come Andrea, che ha scalato le salite del Giro d'Italia e se mici metto posso farcela ancora. (A.Cap.)riproduzione riservata ®