«Se lo studio è vero io non sono bella»

Selvaggia Lucarelli, cosa ne pensa di questo studio?«Sembra una di quelle ricerche ad effetto: ho tante amiche brutte ma con tante case intestate...Lei, quante ville ha ricevuto?«Nessuna. Il regalo più costoso che ho ricevuto nella mia vita è stata una Reflex. Mi reputo una donna piacente, ma non ho mai preteso un regalo maggiore da un uomo brutto, anzi».E lei invece che regali ha fatto al suo uomo?«Al mio compagno, che ho conosciuto a circa 20 giorni dal suo compleanno, ho regalato un pc da 2 mila euro mentre per me ne ho acquistato uno che vale meno della metà».Quindi ha fatto regali più belli di quelli che ha ricevuto...«Si e la cosa non si spiega. Nel senso che forse non sono avvenente come credo oppure sono l'eccezione che conferma la regola. Altrimenti è il mio subconscio a spingermi a fare regali più belli al mio compagno: lo ricompenso perché mi sopporta...».(L. Cal.)