Se le scale dell'Atac sono immobili

Altri due mesi almeno. È l'annuncio (promessa, minaccia?) dei manutentori delle scale mobili di Roma sui tempi di riapertura della stazione Repubblica. Che sommati ai 6 mesi di chiusura fanno 8 mesi. Quasi la gestazione di un neonato. Per partorire cosa? Una scala mobile. Si potrebbero usare termini che vanno dalla vergogna agli insulti. Per ricevere poi la telefonata dello strapagato dirigente Atac di turno che tenta di mistificare la realtà e far credere ai romani che tutto è sotto controllo. Naturalmente in Atac nulla è sotto controllo. Un carrozzone che va avanti da sè, come cantava Renato Zero.

E lo specchio di questa Azienda di trasporto è la stazione di Spagna. Chiusa 45 consecutivi (più altri 37 nel periodo di Natale) per le scale mobili ko. Martedì la riapertura. Ma con sorpresa: su tre scale mobili di risalita una è ferma, una funziona e un'altra ieri si è bloccata. Barberini intanto resta chiusa, ma qui gli zelanti addetti alla comunicazione allargano le braccia: «È sotto sequestro della Procura, non possiamo farci nulla». Ma i sigilli fanno tirare un sospiro di sollievo all'Atac: almeno non c'è il rischio di fare figuracce come alla stazione prima.(F. Pas.)

