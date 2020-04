Se la scuola non riapre prima di settembre, mamma e papà come possono tornare a lavorare a partire dal 4 maggio? Un problema che riguarda qualcosa come 26milioni di famiglie italiane, di cui si è fatto portavoce Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle famiglie, in un incontro con il Premier Conte e le ministre Catalfo e Bonetti, rispettivamente al lavoro e alla famiglia. «È stato aperto un tavolo spiega De Palo per il coinvolgimento delle famiglie nella fase. Abbiamo avanzato richieste molto concrete: per la babysitter serve la detrazione totale del costo dell'assunzione, i congedi parentali vanno portati a 30 giorni e al 75% e vanno tutelate le donne che ne fanno richiesta. Altrimenti si torna indietro di 25 anni. L'assegno per i figli deve arrivare fino a 18 anni e l'aumento rispetto ai 600 euro per le partite iva andrebbe modulato sul numero dei figli. E il Forum lancia il flash mob in balcone #graziefamiglie per domenica 3 maggio alle 18: ringraziamo le famiglie e i nostri figli, per tutto l'impegno. (L.Loi.)

