Se la giornata di oggi si preannuncia caotica, anche quella di domani, a Roma, non sarà migliore. Non ci sono solo le criticità per la partenza di Xi Jinping, che alle 14 lascerà la Capitale per volare a Palermo, ma anche migliaia di persone pronte a sfilare per un corteo che interesserà anche i movimenti No Tav e No Tap.

La manifestazione della Marcia per il Clima, indetta anche per opporsi alle grandi opere nel territorio italiano, inizierà alle 14, con il raduno in piazza della Repubblica, ed il corteo si muoverà fino a piazza San Giovanni. A manifestare ci saranno centinaia di diversi movimenti che si oppongono alla realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione e al gasdotto trans-adriatico che sarà terminato a Melendugno, in provincia di Lecce. Ci sarà un'allerta massima anche per quanto riguarda il corteo, per il timore di possibili infiltrazioni di gruppi anarchici e black-bloc. L'allerta massima della Questura, quindi, non finirà con la partenza di Xi Jinping, ma proseguirà per tutta la giornata di domani, con un ingente schieramento di forze dell'ordine lungo tutto il percorso del corteo.(E. Chi.)

