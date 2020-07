Se in Italia l'epidemia resta sotto controllo - ieri ancora in calo i nuovi positivi (+190) anche se aumentano i morti (+13) - in diverse altre aree del mondo l'allarme cresce. Sono 14 milioni e mezzo i contagi di coronavirus accertati nel mondo. Le vittime oltre 600 mila. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati altri 67.574 nuovi casi portando il totale a 3.773.260. Secondo i dati della Johns Hopkins i decessi sono oltre 140 mila. Continua in salita la curva dei contagi anche in Brasile, India, Russia e Sudafrica. Grave la situazione in Perù, Messico e Cile.

Ma c'è anche un nuovo Paese europeo che allarma e rischia di diventare il Brasile del vecchio continente: si tratta della Romania. L'allarme è stato lanciato dalle autorità dopo che sabato scorso è stato raggiunto il record di contagi in un solo giorno, con 899 nuove infezioni. L'aumento dei casi di coronavirus sta allarmando tutti i Balcani. In Italia invece il ministro Speranza avvisa: «Il rischio di nuove chiusure c'è, perché il rischio zero purtroppo non esiste, abbiamo avuto comportamenti molto corretti, ora dobbiamo continuare su questa strada».

Le buone notizie arrivano invece dal Regno Unito: il vaccino anti-Covid ChAdOx1, messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford Universiy con la collaborazione dell'italiana Irbm, «ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56/mo giorno della sperimentazione in corso». Il risultato è pubblicato sulla rivista Lancet.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Luglio 2020, 05:01

