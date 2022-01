Se i vizi rimangono di solito privati almeno nella misura in cui le virtù vengono mostrate pubblicamente, allora dobbiamo rilevare che nel merito la vetta delle tematiche più pruriginose è ancora saldamente ancorata al territorio dell'amore infedele, o tradimento che dir si voglia. Amante non si declina nel genere e questo già di per sè rende la parola interessante, almeno quanto il fatto che relazione extraconiugale è solo un termine concettualmente più forbito per indicare quello che tra di noi chiamiamo più agilmente corna.

A riguardo si aprono pertanto un ventaglio di considerazioni a seconda del ruolo in commedia che ognuno ricopre, anche questo, è ovvio, rigorosamente ammantato della più becera segretezza.

Che si tratti di lettere scarlatte, di rovinafamiglie, di problematiche al passaggio sotto le porte o altro, il quesito resta comunque uno, per tutti: Che ci dobbiamo fare con le corna?

Vi dico genuinamente la mia. Che siano fatte, ricevute o solo fantasticate, le corna possono essere stoicamente affrontate, brillantemente superate, ma come la peperonata il 15 di agosto, difficilmente digerite.



