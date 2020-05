Se i numeri delle vittime sono tornati a salire, 195 contro i 179 di martedì, tornano a calare, seppur di poco, il numero di nuovi casi, 888 contro 983. Questo però a fronte di una diminuzione giornaliera di circa cinquemila tamponi. Il dato più rilevante della giornata di ieri è il boom di guariti (o dimessi), che superando la soglia dei 3.500 in ventiquattro ore a fatto crollare drasticamente il numero di persone attualmente positive. In base a quanto emerso dall'ultimo bollettino della Protezione Civile i malati in Italia sono 81.266, 2.809 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. Migliora anche la Lombardia che in un giorno registra quasi la metà dei positivi in più, 394 contro 614, ma che vede costante il dato dei decessi: altri 69. Torna invece a salire l'aumento dei casi in Piemonte, da 113 a 169, con altri 32 morti. Infine il Molise, con un focolaio in atto, ha superato la Basilicata per numero di casi totali.

(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA