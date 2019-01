«Se facciamo l'Inter andiamo in semifinale»

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Ci sono troppe beghe che ci limitano. Con la Lazio la soluzione è una sola: essere l'Inter». Facendo tabula rasa di tutte le turbative e concentrandosi unicamente sul campo e «sulla partita, che in questo periodo è diventata qualcosa che fa contorno». Luciano Spalletti lo dice a voce alta, quasi a zittire i tanti rumors che hanno accompagnato il cammino di Icardi e compagni negli ultimi tempi, tra rinnovi da ultimare, voci di mercato (non ultime quelle sul tecnico di Certaldo, pressato da Conte, avvistato ieri a Malpensa) e scontenti da gestire. La priorità, da stasera, deve essere di nuovo il calcio giocato e il quarto di finale di Coppa Italia in gara secca contro l'11 di Inzaghi, «difficile e importantissimo, perché se passi questo turno vai in semifinale contro il Milan - ha proseguito l'allenatore toscano -. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, la soluzione è essere l'Inter. Se ce la faremo avremo buone chance di passare».E di ritrovare compattezza, dopo i tanti mal di pancia delle ultime settimane. Ma, anche in merito, Spalletti ha qualcosa da dire: «Su alcuni giocatori si è un po' esagerato. Solo uno ha chiesto di essere ceduto: Perisic, che probabilmente è stato tratto un po' in inganno. Ha ricevuto un'offerta importante, se uno si mette nei panni del calciatore, per l'età e quello che gli hanno messo a disposizione, può succedere di pensarci. Ma già oggi era molto diverso da ieri ed è convocato. Se giocherà con la Lazio lo vedremo. Quanto agli altri scontenti, di Vecino non è vero niente. Per Candreva cado dalle nuvole. E Miranda ha avuto delle offerte, ma non mi ha mai chiesto di andare via».riproduzione riservata ®