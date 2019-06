Se dentro c'erano i volontari, fuori era campo aperto ai contestatori della Raggo. «I controlli non ci sono, qui la sera è terra di nessuno. La scuola che avete ripulito in piazza dell'Immacolata è di nuovo nello schifo». E ancora: «Siamo stanchi, molto, non viviamo più». Mentre si presentano gli interventi per il nuovo volto di San Lorenzo sbottano alcuni residenti presenti all'incontro alla Biblioteca Tullio De Mauro. Non è vero che i controlli non ci sono. Dopo la vicenda di Desirèe è stata emanata un'ordinanza sul divieto di vendita alcolici dopo le 21. I controlli sono stati fatti ogni settimana, risponde la minisindaca Del Bello. «Io non li vedo rintuzza una signora sotto casa ho un pub che serve alcolici tranquillamente dopo le 21». «Girerò la segnalazione al comandante Di Maggio», promette Del Bello. Davanti alle polemiche sui rifiuti, la Raggi annuncia, che a breve «partirà il porta a porta come nel quartiere ebraico».(V. Con.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

