Se De Gregori tiene famiglia e pure il gorilla

Ieri pomeriggio nel cuore di Roma Francesco De Gregori ha abbandonato la sua proverbiale riservatezza e si è lanciato sotto riflettori e flash di tv e giornali. Il motivo? Quello ufficiale è la presentazione, in un negozietto, del vinile dell'ultimo album di Luca Barbarossa. Un bel disco (Roma è de tutti) ma pubblicato ormai tre mesi fa, all'indomani della fortunata partecipazione di Luca a Sanremo.E allora? E allora si dà il caso che il negozietto in questione sia stato aperto da pochi giorni da due gemelli non proprio qualunque: Federico e Marco De Gregori, figli del Principe, appunto.Un bel gesto quello di papà Francesco. E ancor di più quello del gentile e garbato Barbarossa che si è prestato all'operazione. Ma perché non dirlo? Perché permettere a chi organizza l'evento di schierare un gorilla modello Cocoricò che allontana in malo modo fotografi e fan?(D.Des.)