Se avete più di 50 anni, per l'Unione Europea siete dei Silver (argento). Vi restano probabilisticamente da vivere 33 anni circa, se uomini, 36 se donne -la statistica non considera rilevanti, evidentemente, le condizioni di genere.

Cosa farete, in tutti questi anni, ce lo dice la Silver Economy.

È un osservato speciale dell'economia. La ragione? La crescita certa della quota di popolazione dai 50 anni in su, in paesi fra i più ricchi del pianeta: Giappone, Germania, Italia e Francia -per citarne alcuni.

Fra i 50 e i 64 anni, in media, si compie un percorso di avvicinamento a una stagione della vita -un tempo si chiamava vecchiaia- che ha allungato e allungherà, la propria durata.

In questa fase i consumi cambiano progressivamente, destinando risorse a tre ambiti distinti: (I) la prevenzione (es. integratori alimentari, fitness); (II) la cura (es. telemedicina, fisioterapia); (III) l'assistenza domiciliare avanzata (es. ascensori, poltrone).

Tutto questo, evidentemente, stimola l'offerta. È già frequente, infatti, notare degli spot di prodotti Silver; dei protagonisti, anch'essi Silver ma sani e sorridenti come dei giovani (anzi, con denti ancora più bianchi e vite più appagate di loro).

In Italia i Super Silver (sopra i 65 anni) sono già il 23% della popolazione e detengono il 40% della ricchezza nazionale (in crescita). Forse è il caso che comparti come il turismo e l'education, inizino a farci caso.



