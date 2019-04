«Se avessi avuto una pistola, avrei sparato»

Si è difeso a mani nude dal ladro che gli stava rubando la caldaia e che, una volta scoperto, ha tentato di pugnalarlo, dopo averlo preso aggredito violentemente.

Claudio, ha paura dopo quello che gli è successo?

«Spero che i carabinieri li arrestino quanto prima. È stata un'esperienza terribile. Il ladro avrà avuto sui trentacinque anni ed era dell'est Europa, a giudicare dall'accento. Sono sceso in strada perché avevo sentito dei rumori sospetti. Ero preoccupato per la mia famiglia, che stava dentro casa. Era buio, me lo sono trovato faccia a faccia. Ha cercato di prendermi la testa e sbatterla sul marmo, poi ha cominciato a prendermi a calci e pugni».

Il malvivente era armato?

«In mano brandiva verso di me qualcosa che sembrava un coltello sottilissimo o un cacciavite. Lì ho avuto davvero paura, anche per la mia famiglia. Era sera, non si vedeva bene. Quel malvivente ha provato a pugnalarmi, ma sono riuscito a schivare i fendenti. In quei momenti concitati ho temuto. Era sicuramente un tipo violento e senza scrupoli. Ad attenderlo poco lontano c' era anche un complice a bordo di una Peugeot 206 nera parcheggiata vicino alla mia casa».

Se avesse posseduto un'arma in casa, l'avrebbe usata?

«Avrei sparato. Ma lo dico usando il condizionale e molte virgolette. Non sono una persona alla quale risulterebbe facile premere un grilletto. Credo però che la nuova legge sulla legittima difesa tutto sommato sia giusta. Quello che mi ha sorpreso è che quel ladro non ha esitato a colpirmi con una furia e una violenza inaudite, appena si è visto scoperto. Ora confido molto nei carabinieri che si sono subito attivati per ricercare i responsabili». (E. Orl.)

