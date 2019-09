Se amate il rischio il ristorante La Scaletta, in zona Policlinico a Roma, fa al caso vostro. È un locale senza troppe pretese: l'arredo è in stile osteria ma senza quel fascino vintage, menu di plastica, ambiente poco curato all'interno nonostante un soffitto con travi a vista e la classica veranda di dubbio gusto all'esterno. I prezzi non sono assolutamente alti. Anzi. Ma questo non giustifica alcune mancanze. A partire dall'attesa: in certe serate davvero estenuante. La qualità dei piatti e delle materie prime spesso lascia a desiderare. Ma d'altronde se si propone specialità romane, pesce e pizza è difficile far tutto a regola d'arte. Così primi di pesce e pizze diventano una lotteria. Si può vincere e si può perdere.

La Scaletta - Via Treviso 23/25, Roma - Tel. 064404264

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA