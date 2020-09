Se a un italiano chiedi quale sia il suo piatto preferito, raramente ti sentirai rispondere il sushi, o l'hamburger, ma più probabilmente la pasta, le lasagne e i tortellini. Molto spesso questi piatti li adoriamo perché fanno parte della nostra infanzia, sapori antichi e semplici che ci riportano al pranzo della domenica dalla nonna, tutto leccornie, vizi e famiglia. Così l'inglese Vickie Bennison, dopo le vacanze passate nelle Marche, è rimasta affascinata dalla nonnitudine italiana, e ha deciso di raccogliere tutte le ricette a base di pasta, cucinate proprio dalle nostre vecchine. Un progetto nato per caso che negli anni è diventato un punto di riferimento per il pubblico straniero: il canale youtube Pasta Grannies vanta 620 mila iscritti e ogni video migliaia di visualizzazioni. Nonna Maria, Rosa, Violetta e Anna preparano a mano tagliatelle, spaghetti, tortellini e gnocchi, e mentre cucinano ci svelano i propri trucchi, tra un sughetto e un ricordo. Per fortuna la cucina tradizionale italiana, non quella fighetta da chef, ma quella vera e fatta col cuore dalle nostre nonne, non va perduta e, mentre noi la diamo per scontata, all'estero spopola alla grande.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

