Se 100 anni di Gianni Rodari. Il 23 ottobre è un anno esatto dal centesimo compleanno dell'impareggiabile autore per bambini. Un classico dalla modernità che si conferma quotidianamente. Dalle poesie ai racconti, Rodari sembra essere sempre il tempo infinito, e più bello, del dialogo con i più piccoli. Ad Omegna, ma anche in tutta Italia, l'autore sarà ricordato con molteplici iniziative (tutte le info: www.100giannirodari.com). Anche Einaudi ripropone edizioni nuove, curate nei dettagli e con i migliori illustratori, L'omino di niente fa parte del libro capolavoro di Rodari Favole al telefono del 1962. L'omino che c'era e non c'era, e incontrava topi da niente, gatti da niente e formaggi di niente, si racconta ai suoi piccoli lettori anche grazie alle illustrazioni molto colorate di Olimpia Zagnoli.

L'omino di niente di G. Rodari,

Emme Edizioni, 14,90 euro

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

