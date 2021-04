«Scusa mamma se non riesco a farti tumulare». Con questa straziante dedica alla madre, morta l'8 marzo scorso, il figlio, Oberdan Zuccaroli aveva riempito manifesti a caratteri cubitali, tappezzando la città. Aveva 85 anni, la signora Ernesta Magri, quando è deceduta all'ospedale San Giovanni per un infarto. «È stata ricoverata per tre settimane ha racconta il figlio ma a causa delle restrizioni e dei regolamenti sanitari anti-Covid non l'ho più vista. E ancora oggi non posso portarle neanche un fiore sulla tomba».

Così Oberdan ha deciso di far conoscere il suo dolore scrivendolo su pannelli al led grandi 9 metri per 7, lungo via Appia, allo Scalo Di San Lorenzo, in via Monza e via Cristoforo Colombo all'incrocio con la Laurentina: «Devono vederli tutti - ha detto - è l'unico modo che ho per chiedere scusa a mia madre ma anche a tutte le persone che vivono questa situazione e so che sono tante».

