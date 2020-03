Scuole vietate anche ai presidi 85 milioni per la didattica on line

Lorena Loiacono

Nuovi fondi in arrivo per la didattica online e gli edifici scolastici che resteranno chiusi anche per presidi e bidelli: la scuola, nel nuovo decreto del Consiglio dei ministri, si prepara a gestire tutte le attività a distanza.

La sospensione della didattica, infatti, potrebbe essere più lunga del previsto e superare anche Pasqua. Per ora lo stop alle attività didattiche è fissato al 3 aprile, ma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità ed esperto del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza coronavirus, in un'intervista al Corriere della Sera ha dichiarato che «l'ipotesi di prolungare potrebbe porsi anche perché i dati delle ex zone rosse di Lodi e Codogno dicono che la riduzione di casi è stata netta». Va da sé, allora, che si corre ai ripari: nelle scuole è il momento di potenziare le attività didattiche a distanza in vista di una lontananza che si potrebbe protrarre a lungo: basti pensare che il 12 aprile è Pasqua e che si tratterebbe di tornare in classe il 6 aprile solo per tre o quattro giorni.

Nel nuovo decreto legge sull'emergenza coronavirus sono stati previsti 85 milioni per il sostegno alla didattica a distanza, destinati alle spese per le piattaforme adottate dalle scuole o per i dispositivi da fornire ai ragazzi meno abbienti, e sono stati stanziati 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, in previsione del rientro in classe, con l'acquisto di materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti.

È stata inoltre garantita la salvaguardia delle supplenze brevi, per cui nessuno perderà il posto. «Agiremo ha spiegato la ministra all'istruzione Lucia Azzolina - al fianco di tutta la comunità scolastica che sta dimostrando e continuerà a dimostrare grande responsabilità». È stato inoltre disposto che gli edifici scolastici resteranno chiusi, salvo motivi indifferibili: fino a ieri, infatti, nelle sedi centrali dovevano essere presenti i presidi, i bidelli e i segretari. D'ora in poi il personale andrà in sede solo su decisione del dirigente scolastico e per motivi di reale necessità, per la sicurezza di tutti.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA