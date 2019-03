Scuole, lezione... in mare

Saranno le scuole di Roma le protagoniste della Giornata del Mare 2019 sulla costa Laziale. Questa mattina, presso il porto turistico di Ostia, la Guardia Costiera del Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno presentato l'evento e le iniziative promosse sull'intero territorio costiero nella settimana compresa tra l'8 ed il 14 Aprile, denominata Settimana Blu. L'11 Aprile ricorrerà, infatti, la seconda Giornata nazionale del Mare. Il Comando regionale della Guardia Costiera ha, pertanto, ritenuto opportuno valorizzare adeguatamente la giornata attraverso una serie di iniziative programmate dal Corpo insieme ad Amministrazioni comunali, enti ed associazioni legate alla realtà marittima regionale. «La scelta del porto turistico di Ostia (attualmente in amministrazione giudiziaria), ha voluto rappresentare un ulteriore momento per riaffermare la legalità e l'impegno delle Istituzioni in una struttura che, come è noto, è attualmente sottoposta a misura di prevenzione», sottolinea la Guardia costiera.

