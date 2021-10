Scuole, asili, didattica: per l'istruzione arrivano 13 miliardi

Più asili nido, edifici scolastici più sicuri e moderni, nuova didattica. Grazie ai fondi del Pnrr, il governo è pronto ad attivare un corposo piano di investimenti sul sistema scolastico. Ad annunciarlo il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi al termine della prima riunione della Cabina di regia dedicata al Pnrr. Il Piano destina 17,5 miliardi all'Istruzione. In particolare, 13 miliardi andranno all'edilizia scolastica e il restante alla didattica. Secondo il ministro, già entro novembre saranno pubblicati bandi per 5 miliardi.

«Tre miliardi riguarderanno asili e scuole d'infanzia, 400 milioni per le mense, 300 per le palestre, 800 per nuove scuole e 500 per le ristrutturazioni». «L'istruzione è al centro del futuro del Paese» ha concluso Bianchi. Poi ci saranno le riforme: quella degli Istituti tecnici e professionali, quella degli Istituti tecnici superiori e l'orientamento che partirà dalle scuole medie. Previste anche nuove regole per il reclutamento e la formazione dei docenti.(A.Sev.)



