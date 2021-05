Scuola, via ai concorsi sprint

Lorena Loiacono

Tornare in classe, a settembre, in sicurezza anti-covid e senza l'incubo delle cattedre scoperte, accelerare l'assunzione dei precari e semplificare i concorsi che saranno a cadenza annuale: così il decreto sostegni bis, varato ieri, interviene sulla scuola. Innanzitutto quest'anno le assunzioni degli insegnanti e tutte le assegnazioni si chiuderanno entro il 31 agosto per arrivare al primo giorno di scuola con i docenti in cattedra. Si corre quindi sulla nomina dei docenti in vista di settembre, compresa l'accelerazione delle assunzioni sulle materie Stem per circa 3mila cattedre: 282 docenti di fisica, 1005 di matematica, 815 di matematica e fisica e 903 di scienze. Questa estate saranno assunti, sulle cattedre vacanti e disponibili, insegnanti delle graduatorie a esaurimento e di merito dei concorsi degli scorsi anni e andranno in cattedra anche i vincitori del concorso straordinario per la scuola media e superiore. Per le cattedre che resteranno ancora vacanti ci sarà prima l'assunzione di un precario a tempo determinato e poi, alla fine dell'anno di formazione, ci sarà una prova con commissione esterna per l'assunzione a tempo indeterminato. I prossimi concorsi dovranno essere veloci e su base annuale. Per la sicurezza anti-covid è stato stanziato un fondo da 350 milioni per le scuole statali e 50milioni per le paritarie, per l'acquisto di beni e servizi. Comuni e province potranno utilizzare le risorse già ricevute nel 2020 aumentate di 70milioni di euro per l'affitto di nuovi spazi da destinare alle aule.

