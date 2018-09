Scuola, un crollo ogni 4 giorni

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUn crollo ogni 4 giorni, secondo i dati di Cittadinanzattiva la scuola italiana va in pezzi. L'associazione ha infatti raccolto i dati di 6.556 edifici, riscontrando enormi differenze tra regioni. Il 2017-2018 è stato l'anno peggiore degli ultimi 5 anni per i crolli e i distacchi di intonaco in classe: 50 incidenti, in particolare con 8 casi in Campania, 7 nel Lazio e 6 in Lombardia. Tra i banchi sono stati feriti 10 bambini, 2 docenti e un'addetta alle pulizie.TRE VELOCITÀIl Sud è in evidente ritardo con appena il 17% delle scuole fornite di certificato di prevenzione incendi e il 15% di agibilità. Meglio le scuole del Centro tra cui il 19% ha il certificato di prevenzione incendi e il 22% quello di agibilità. Positivo il risultato del Nord, dove il 64% delle scuole ha il certificato di prevenzione incendi e il 63% ha l'agibilità.EMERGENZA LAZIOLa regione più critica è il Lazio dove solo il 9% delle scuole ha l'agibilità e appena il 6% fa fatto prevenzione incendi: seguono Campania con l'11% di istituti risultati agibili e la Calabria, dove addirittura nessuna scuola ha effettuato la prevenzione anti-incendi.LE RISORSEIn aumento le risorse destinate all'edilizia ma non ancora sufficienti a coprire le reali necessità. Nell'anno 2017-2018 sono stati spesi in media circa 50 mila euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e oltre 228mila euro per quelli straordinari. Anche in questo caso le disparità regionali pesano moltissimo. Per la manutenzione ordinaria la Lombardia è la prima in investimenti con 119mila euro, ultime sono la Puglia con neanche 3mila euro e la Calabria con 2.440 euro. Per gli interventi straordinari svetta l'Abruzzo con 1 milione e 316mila euro mentre ultimo classificato è il Trentino Alto Adige con 31.687 euro.«Il problema della sicurezza nelle scuole riguarda circa otto milioni di studenti, per lo più minori, circa un milione di lavoratori ha commentato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi serve il controllo di tutti i solai, in tutte le aule e in tutti gli ambienti di tutte le scuole: nell'anagrafe scolastica dovrebbe essere riportato il livello di verifica dei solai, con un semplice sistema di colori: verde per le aule sicure, giallo per quelle a rischio e rosso per quelle da chiudere».riproduzione riservata ®