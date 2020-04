Scuola, pubblicati i bandi Via al concorso per i precari

Lorena Loiacono

La carica dei docenti, per portare in cattedra 62mila tra maestre e professori e limitare quel triste record di supplenti tutto italiano. Sono stati pubblicati ieri i bandi di concorso per 4 selezioni diverse: il concorso straordinario per 24mila docenti di scuola media e superiore è riservato ai supplenti con 36mesi di servizio alle spalle, e una platea di circa 77mila candidati che potranno far domanda da 28 maggio al 3 luglio. A questo si aggiungono i concorsi ordinari da 25mila posti per laureati a cui potrebbero accedere centinaia di migliaia di persone e da 12.863 posti per la scuola dell'infanzia e primaria a cui far domanda dal 15 giugno al 31 luglio. A questi tre concorsi selettivi si aggiunge anche quello per l'abilitazione all'insegnamento: per ottenerla sarà necessario ottenere un punteggio di 42/0 allo scritto. Il primo a partire sarà il concorso straordinario, riservato ai supplenti: avrà un'unica prova si svolgerà al computer.

Su questa selezione è in corso un lungo braccio di ferro tra la ministra all'istruzione Azzolina e i sindacati, che chiedono da mesi che l'assunzione dei precari avvenga da una graduatoria per titoli, senza prove da sostenere. In questa fase di emergenza da Covid-19 potrebbe servire ad accelerare i tempi visto che, per ora, le procedure concorsuali sono bloccate. Ma il ministero dell'istruzione va avanti e sta cercando nuove postazioni al pc da utilizzare tra fine luglio e inizio agosto: al momento ce ne sono 33mila in tutta Italia, nelle scuole, e potrebbero già bastare visto che i 77mila candidati verranno suddivisi in diversi giorni in base alle classe di concorso. L'obiettivo è arrivare al 1° settembre con i primi assunti in cattedra ed evitare nuove supplenze: quest'anno si è raggiunto il record di 170mila contratti a tempo.

