Scuola, occupato il liceo Righi

Righi occupato: la scritta campeggia su uno striscione rosso, verticale, appeso fuori da una fienstra dello storico liceo di via Campania. Ieri pomeriggio un gruppo di studenti si è prima radunato in assemblea a Villa Borghese e poi si è spostato a scuola, verso le 15:30, e ne ha preso possesso. Circa una sessantina i ragazzi all'intero a cui si sono affiancate, restando fuori, decine di ragazzi del vicino liceo Tasso e altri giunti a sostegno dal liceo Giulio Cesare. Il motivo della protesta, ancora una volta, è la didattica a distanza: Il sistema ha fallito, i contagi aumentano lo stesso. Gli occupanti assicurano di aver tutti effettuato il tampone e di aver messo in sicurezza le apparecchiature informatiche della scuola. Si tratta del quinto liceo occupato, da gennaio: il primo è stato il Kant, seguito dall'Albertelli, dal Socrate e dal Mamiani.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

