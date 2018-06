Scuola, boom di fughe all'estero

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSi scrive globetrotter, si legge giramondo. E sono giovanissimi. Si tratta dei liceali che, sempre più numerosi e sempre con la valigia pronta, decidono di aderire al progetto Intercultura e trascorrere all'estero il quarto anno delle scuole superiori. Sono i fratelli più piccoli degli universitari che studiano viaggiando con l'Erasmus: l'età si abbassa, le esperienze crescono. Quest'anno, a fronte delle 7mila richieste, saranno 2200 i ragazzi di 17 anni o poco più pronti a partire e una buona parte di loro lo potrà fare grazie alle borse di studio offerte da aziende, enti pubblici e fondazioni che sostengono il progetto.Un progetto a 360 gradi che prevede, prima della partenza, anche un percorso di preparazione per vivere all'estero e di educazione interculturale. E i benefici si vedono nel tempo: secondo uno studio della Fondazione Intercultura in collaborazione con Ipsos, tra gli ex partecipanti partiti tra il 1977 e il 2012, l'84% si è poi laureato, il 64% lo ha fatto con un percorso universitario brillante e il 32%ha avuto il massimo dei voti alla laurea rispetto al 21% della media nazionale. Uno su tre ha avuto ruoli dirigenziali nel lavoro. Ma chi sono questi ragazzi, pronti a partire in queste settimane per poi iniziare il prossimo anno scolastico all'estero? Ben 170 vengono da Roma, prima in assoluto per partenze a cui fa seguito Milano e l'hinterland con 120 studenti con il biglietto in mano. Il 47,3% andrà in un paese anglofono primi fra tutti Usa, Irlanda e Canada, seguono Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, il 16,8% ha scelto altre destinazioni europee come Belgio Russia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Spagna, Francia, Germania, Spagna, Lettonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Uno su 5 andrà nei paesi latinoamericani, con in testa l'Argentina e il Brasile, e infine cresce al 15% la percentuale di chi parte per i paesi asiatici, innanzitutto per la Cina che sta riscuotendo un boom di richieste, poi per Thailandia, Giappone e India.riproduzione riservata ®