Scuola al via senza banchi e sedie

Lorena LoiaconoIn piedi quando entra il maestro. Ma non solo, a volte i ragazzi restano in piedi tutto il giorno, anche durante la lezione, perché in classe mancano banchi e sedie. Accade anche questo a Roma. Ad esempio al liceo classico e scientifico Democrito, dove la preside Angela Gadaleta e le famiglie stanno facendo una corsa contro il tempo per portare gli arredi necessari nelle aule. Ad oggi, dopo i primi giorni di scuola, mancano all'appello ancora 50 sedie.E gli studenti? «Sono in piedi, raggruppati sui banchi o seduti sulle sedie che la preside ha cercato di mettere insieme, prendendole anche dalla segreteria spiega Fabio Rosi, presidente del Consiglio di istituto la dirigente ha anche chiesto parte dei banchi mancanti alla chiesa di San Tommaso. Dalla Città metropolitana non è arrivato niente». Dalla periferia al Centro, il caos è lo stesso: nel primo municipio infatti tutte le richieste di arredi per le scuole sono andate in fumo. Inascoltate. Così restano senza nuovi banchi e nuove sedie la scuola elementare Gianturco e le scuole medie Mazzini al Celio e Manin nel rione Monti: a loro non è arrivato niente di quanto richiesto. E anche qui ci si arrangia con vecchi arredi, spesso non adatti a bimbi di età diverse, o con sedie prese un po' ovunque. Del resto la scuola doveva iniziare.Nel Municipio 8 invece il presidente Amedeo Ciaccheri pone l'attenzione su interventi strutturali: «Dobbiamo rifare l'impianto delle fognature alla Principe di Piemonte, aspettiamo la manovra di bilancio di fine settembre per sapere se avremo i fondi dal Campidoglio. Senza contare l'allerta sicurezza: in varie scuole è necessario intervenire per diminuire la velocità delle auto davanti agli ingressi. Penso ai dossi sull'asfalto ma anche ai vigili urbani per gli orari di ingresso e di uscita dei ragazzi. Purtroppo però di agenti ne abbiamo davvero troppo pochi. In questo senso, vorrei intervenire soprattutto alla ex Vivaldi di via Strozzi e alla scuola di via Alessandro Severo. Entro l'anno proporrò di reinserire il progetto pedibus nelle vie del quartiere dove gruppi di bambini si raggruppano agli angoli delle strade per venire accompagnati a piedi a scuola, con i genitori che fanno una sorta di staffetta». Pedibus, un'iniziativa molto in voga a Roma fino a qualche anno fa poi scomparsa.riproduzione riservata ®