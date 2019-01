Scudetto 1915: la Federcalcio riapre il caso, ora il club spera

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA La tanto attesa svolta per il riconoscimento dello scudetto del 1915 alla Lazio alla fine è arrivata: nel Consiglio Federale andato in scena ieri il presidente Gabriele Gravina ha proposto l'istituzione di una commissione che analizzi, con un approccio storico e scientifico, le diverse richieste arrivate alla Federcalcio riguardo l'assegnazione di scudetti relativi a stagioni sportive del secolo scorso. Tra le richieste avanzate oltre a quella biancoceleste, che da quattro anni porta vanti la battaglia grazie alla dedizione e all'impegno dell'avvocato Gian Luca Mignogna, ci sono quelle di Torino e Bologna (titolo del 1927) e lo stesso Genoa (1925). Gravina ha inoltre ottenuto la delega per dare incarico al vice presidente della Fondazione Museo del calcio Matteo Marani di coordinare la commissione composta da ricercatori e professori universitari.(E.Sar.)