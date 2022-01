Scrittore trovato morto, un'amica sui social: «Temeva per la sua vita»

«Aveva molta paura che gli potessero fare del male». Il post pubblicato sui social da Rita Perintfalvi, la teologa amica dello scrittore ungherese Gergely Homonnay trovato cadavere a Capodanno in una sauna in via Pontremoli a San Giovanni, tinge il caso ancora più di giallo. Il corpo del 46enne è stato scoperto da alcuni dipendenti del circolo privato dove aveva trascorso la notte di San Silvestro. Le indagini sono state delegate dalla procura ai carabinieri della compagnia di piazza Dante che, dopo aver ascoltato gli amici e i titolari della club privè, hanno acquisito i tabulati telefonici per esaminare anche il contenuto delle conversazioni su WhatsApp. Lo scrittore, conosciuto come attivista a favore dei diritti della comunità gay dell'Ungheria governata da Viktor Orban, era stato condannato per diffamazione pochi giorni fa proprio nel suo Paese.

Il medico legale non ha riscontrato segni di violenza ma l'autopsia chiarirà i dubbi. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA