Scossa di terremoto ai Castelli Paura a Roma, sospesa Metro C

Ernesto De Franceschi

Domenica sera di paura a Roma. Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente ieri alle ore 22.43 in diversi quartieri della Capitale e anche in provincia.

La magnitudo del sisma, in base ad una stima preliminare dei sismografi, è di 3.7. L'epicentro della scossa è situato a circa 15 km dalla Capitale e a 9 km di profondità, nel Comune di Colonna. Dopo aver sentito la scossa, in molti sono andati a cercare informazioni sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), causando anche un sovraccarico e l'impossibilità di accedere.

In seguito alla scossa di magnitudo 3.7 registrata nei dintorni di Roma, Atac ha fatto sapere di aver chiuso la Metro C per verifiche. Le ultime fermate e il capolinea si trovano infatti nei pressi dell'epicentro.

L'epicentro della scossa è situato in una zona sismica ad Est di Roma. Meno di sei mesi fa, il 30 dicembre 2018, un terremoto di magnitudo 3.2 era stato registrato ed avvertito distintamente dalla popolazione.

Ieri poco prima della mezzanotte, secondo quanto riferivano i vigili del fuoco, non c'erano segnalazioni di danni o richieste di intervento ai vigili del fuoco in seguito alla scossa di magnitudo 3.7 avvertita in provincia di Roma. I vigili del fuoco per tutta la notte hanno effettuato controlli.

Solo tanta paura e un panico che ha viaggiato velocissimo su twitter, dove in pochi minuti migliaia di persone si sono riversate per cercare notizie sulla scossa.

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

