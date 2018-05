Scorsese: «De Niro in Taxi Driver? Fece tutto da solo e non lo fermai»

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoCANNES - Tutti in piedi per Martin Scorsese, magari dopo due ore di fila sotto il sole, per (ri)vedere il suo Mean Streets, datato 1974, e ascoltarlo parlare in occasione della consegna del premio Carrosse d'Or, che la Quinzaine des Realisateurs ha deciso di tributargli nella sua 50/a edizione. Prima di essere abbracciato dall'entusiasmo del pubblico e dalla venerazione dei cineasti francesi che hanno intrattenuto con lui una conversazione molto cinefila (Jacques Audiard, Cedric Klapisch, Rebecca Zlotowski e Bertrand Bonello), il regista italoamericano aveva già fatto una dichiarazione che, di questi tempi, sulla Croisette, suona come una sfida. «Bisogna approfittare della tecnologia e delle circostanze. Ma, cosa ancora più importante, bisogna continuare a fare film», ha detto riferendosi all'affaire Netflix. La piattaforma di cinema in streaming è bandita dal festival francese, ma Scorsese ha appena girato un film, The Irishman, finanziato proprio da Netflix.Nella sala del Marriott, il regista di Gangs of New York ha poi ripercorso il suo cinema come in una intensa masterclass. «Con Mean Streets venni a Cannes per la prima volta. Fu probabilmente la migliore, perché potevo ancora godere dell'anonimato. Con quel film mi chiedevo come si potesse avere una vita moralmente giusta pur crescendo in un ambiente che non lo era. Solo molti anni dopo ho capito di aver fatto un film su mio padre e mio zio». Per la gioia della sala gremita, poi, Scorsese ha ricordato come la famosa scena di Taxi Driver in cui De Niro dice allo specchio «stai parlando con me?» nacque da un felice incidente: «Bob iniziò a ripetere quelle frasi e io avrei dovuto fermarlo perché stavamo sforando con i tempi, ma non potevo non approfittare di quel momento creativo».