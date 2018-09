Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scorie pericolose nel sottosuolo di Roma. A quasi 3 anni dalla scoperta delle discariche abusive, anche di rifiuti speciali, nel parco pubblico di Tor Fiscale (Parco regionale Appia Antica), sono state chiuse alcune aree della zona verde. In tutto il quartiere è scattato il divieto di accesso alle cave, di utilizzo di pozzi e di realizzazione di nuovi scavi e perforazioni del suolo. L'ordinanza, stabilita dalla sindaca Virginia Raggi, è stata emanata all'inizio di agosto al fine di tutelare la salute pubblica dalle tossine rilasciate dalle discariche abusive. Lo scorso ottobre l'area era stata dissequestrata, ma la zona ancora deve essere bonificata e messa in sicurezza, in attesa, come si legge nell'ordinanza, di una pronta definizione delle diverse attribuzioni che spettano alle amministrazioni a vario titolo coinvolte. Nel gennaio del 2016 la polizia, durante le indagini su alcuni rottamatori e sul racket dello smaltimento dei rifiuti speciali, ha scoperto che le grotte del parco venivano usate come discariche. Nel sottosuolo furono ritrovati rifiuti, ma anche uno strato oleoso di idrocarburi spesso circa 5 centimetri, e dalle indagini emerse che quelle aree erano state adibite allo smaltimento degli oli esausti. (A. Str.)