Scoperto il fortino della cocaina Era in un casolare di campagna

È terminata con un arresto e un maxi sequestro per oltre due milioni di euro, l'indagine della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle che ha consentito di individuare e smantellare un magazzino che custodiva di cocaina e hashish.

In particolare, grazie ai pedinamenti sospetti di un uomo già noto alle forze dell'ordine, che gli investigatori ritenevano essere il fornitore di alcune piazze di spaccio capitoline, è stato individuato un casolare disabitato in aperta campagna, a due passi dalla cosiddetta Città Morta di Santa Maria di Galeria.

In manette un italiano di 56 anni, che ha provato a fuggire a bordo della propria autovettura, tentando si speronare più volte la pattuglia della Polizia. Gli agenti sono riusciti a fermarlo nei pressi della stazione di Cesano. Dalle analisi svolte presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica si è potuto accertare che il materiale sequestrato avrebbe consentito il confezionamento di circa 50.000 dosi di cocaina e 150.000 di hashish, per un valore sul mercato di oltre 2 milioni di euro.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti tredici chili di sostanze stupefacenti, una pistola semiautomatica calibro 9 mm, risultata rubata, e materiali distintivi in uso esclusivamente alle Forze dell'Ordine.

L'uomo ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, poichè, a causa dell'inseguimento, un agente ha riportato lesioni per le quali è dovuto ricorrere a cure mediche.(I. D. G.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA