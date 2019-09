Scoperto il fortino della cocaina A Guidonia un chilo e mezzo di droga

Enrico Chillè

Erano stati fermati in strada, per un controllo di routine, dai carabinieri. I militari, però, li hanno trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e hanno quindi deciso di fare un controllo approfondito anche nelle loro abitazioni. Le varie perquisizioni domiciliari hanno consentito di scoprire oltre un chilo e cento grammi di cocaina. Alla fine, due uomini e una donna, tutti nati a Tivoli e residenti tra i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, sono stati arrestati e accusati di spaccio di droga.

Tutto era partito dal controllo in strada, avvenuto nella zona di Villalba di Guidonia: i carabinieri della tenenza di Guidonia Montecelio stavano svolgendo un servizio antidroga mirato e hanno fermato i tre, sospettati di essere degli spacciatori. Dopo aver scoperto alcune dosi di cocaina, i carabinieri hanno quindi deciso di perquisire anche le loro abitazioni, rinvenendo così l'ingente quantitativo di droga pesante, oltre al materiale per il taglio ed il confezionamento e alcuni appunti che, secondo gli investigatori, sarebbero chiaramente riconducibili all'attività di spaccio, come ad esempio l'elenco delle vendite ai clienti ed eventuali crediti maturati nei confronti di questi ultimi. La ragguardevole quantità di cocaina scoperta grazie al blitz antidroga dei carabinieri, più di 1,1 chilogrammi, sul mercato' avrebbe potuto fruttare ai tre una cifra stimata pari a circa 130mila euro. L'attività di spaccio, però, è stata stroncata sul nascere proprio dai controlli antidroga svolti dai carabinieri nella zona situata a Nord-Est di Roma, da sempre estremamente popolata (Guidonia Montecelio, da sola, ha più abitanti di capoluoghi di provincia come Viterbo, Rieti e Frosinone).

Gli arrestati sono due uomini di 31 e 45 anni ed una donna di 28: i primi due sono stati condotti nel carcere di Rebibbia, mentre la donna si trova ora sottoposta agli arresti domiciliari. I tre sono ora ufficialmente accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

