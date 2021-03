Scoperti dai carabinieri una festa con 21 persone in una casa, due pranzi sui terrazzi condominiali e passeggiate senza giustificazione durante il coprifuoco. Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, della Stazione Roma Eur e del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in un'abitazione privata dove alcune segnalazioni giunte al 112 avevano indicato una probabile festa privata in corso. All'arrivo dei Carabinieri, ad aprire la porta di casa è stata la proprietaria - una romana di 51enne con precedenti - che aveva accolto in casa 19 amici del figlio 29enne per dare vita ad un party. Dopo l'identificazione, per tutti scatterà la sanzione. 7 persone invece, approfittando della bella e soleggiata giornata di ieri, hanno organizzato un pranzo con amici sul terrazzo condominiale di uno stabile ubicato in via San Nicola da Tolentino.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:01

