Scoperta una nuova specie, la lucertola che vive a Ponza

Mario Fabbroni

Dopo due milioni di anni, è stata smascherata dal DNA. E ora spera di non aver perso la pace, visto che sta per diventare una star del web e dei media planetari. Curioso destino quello della lucertola delle Isole Pontine: la lucertola di Lataste - questo il suo nome - non era mai stata individuata prima che finisse sotto la lente d'ingrandimento di un gruppo di ricerca del Dipartimento di Biologia e biotecnologie dell'università La Sapienza di Roma (in collaborazione con i ricercatori del Museo La Specola di Firenze, del Cnr, del Museo Alexander Koenig di Bonn e dell'università di Potsdam.

Gli scienziati hanno capito di avere tra le mani uno scoop, così hanno dato la caccia alla Lataste tra le rocce e le splendide calette nelle isole più occidentali dell'arcipelago pontino: Ponza, Gavi, Palmarola e Zannone. La lucertola pontina presenta una notevole variabilità cromatica: come dire, è un animale camaleontico. Se ne trovano esemplari con colorazione reticolata, ma anche uniforme e con diverse tonalità di grigio, verde, bruno. Non solo. La forma delle squame della testa è leggermente diversa dalla specie più diffusa in tutto il resto della Penisola, la lucertola campestre.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

