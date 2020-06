Scooter sharing Acciona Low cost per chi va piano

Dopo l'esordio italiano nei primi giorni di febbraio a Milano, gli scooter elettrici di Acciona - azienda spagnola attiva dal 2018 nel settore della sharing mobility- sono in funzione anche a Roma.

La modalità di utilizzo delle due ruote a batteria basta scaricare l'app ufficiale, disponibile sia su iOs che Android, e registrarsi inserendo i dati della patente. Al primo accesso, saranno accreditati 20 minuti di guida in omaggio. Dalle 2 alle 6 del mattino il servizio è sospeso per il processo di sanificazione dei mezzi. Per avviare il motorino a batteria bisogna premere il tasto Mode e con lo stesso pulsante si può selezionare la modalità di guida preferita, Standard, Custom e Xtra, che aumenta le prestazioni dello scooter ma anche i costi di noleggio: 29 centesimi per la S (velocità fino a 50 chilometri orari), 34 centesimi per la C (fino a 80 km/h) e 40 centesimi per la X (fino a 100 km/h). L'area operativa copre gran parte delle zone della Capitale.

