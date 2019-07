Nell'ultimo anno in Italia si è registrato un vero e proprio boom dello scooter sharing (+ 285% dei noleggi rispetto al 2018). I vantaggi sono tanti: approccio immediato tramite App, costo del servizio legato al solo tempo di utilizzo, libertà di uso e di rilascio del mezzo. In più, muoversi su due ruote a Roma significa evitare code infinite e traffico. Il costo del servizio varia (da 20 cent. al minuto a 25 cent al minuto/ circa 14 euro l'ora). Per il casco, nessun problema: lo fornisce la compagnia all'interno del sottosella. Una volta terminata la corsa, si può parcheggiare ovunque. Inoltre gli scooter elettrici hanno libero accesso in tutte le ZTL e nell'area del Tridente. Le compagnie attive a Roma sono: Zig Zag, 2hiresharing, Enjoy, Scuter, eCooltra, CityScoot.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA